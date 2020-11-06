Военный эксперт Алексей Арестович: Азербайджан вернул древнюю столицу Карабаха

Известный украинский военный эксперт Алексей Арестович, следящий за боевыми действиями в Нагорном Карабах е, сделал публикацию на своей странице в фейсбук в связи с освобождением от армянской оккупации азербайджанского города Шуша.

«Азербайджан вернул древнюю столицу Карабаха, город огромного символического значения - Шушу. Это событие для азербайджанцев, как для израильтян - выход к Стене Плача в 1967 году, как Мекка для мусульман - возвращение Родины, возвращение истории.

Вернул по земле, пройдя через горы пехотой с боями, с носимым боекомплектом, в тумане, в нелетную погоду. Это так - для тех, кто говорит, что «...все сделали дроны», - написал украинский военный эксперт.