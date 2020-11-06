Ильхам Алиев Чавушоглу: мы, как всегда, вместе и в радостные, и в тяжелые дни

«Сегодня очень дорогой, исторический день для нашего народа. День освобождения города Шуша. То, что в такой день вы находитесь вместе с нами, представляет особое значение. Это очередной пример братства, очередное проявление братства. Мы, как всегда, находимся вместе и в радостные, и в тяжелые дни. Это событие еще раз показывает, насколько близки наши народы друг другу, насколько родными друг другу являются Турция и Азербайджан ». Как сообщает АзерТАдж, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время встречи с министрами иностранных дел и национальной обороны Турции - Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром.

«Президент Турции, мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган в течение последнего месяца и даже больше месяца неоднократно демонстрировал поддержку Азербайджану, оказывая своими открытыми высказываниями политическую, моральную поддержку, придавал нам дополнительные силы. В то же время вы – уважаемый министр обороны, другие наши братья неоднократно отмечали, что находитесь рядом с Азербайджаном. Вы подчеркивали, что Турция находится рядом с Азербайджаном. Конечно, эти заявления, политическая и моральная поддержка сыграли важную роль и для урегулирования конфликта.

Освобождение наших городов и сел от оккупации, освобождение сегодня древнего азербайджанского города Шуша, конечно, является большим историческим событием. Нас очень радует, что вы прибыли в Азербайджан, чтобы вместе с нами вживую отметить это событие.

Хочу еще раз выразить вам глубокую признательность. За это время весь мир, все, кто любит и не любит нас, еще раз убедились в нерушимости и вечности нашего единства. Это так и будет продолжаться».