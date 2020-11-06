Азербайджанская армия успешно наступает на Ходжавенд и Красный Базар

В результате наступательной операции, проводимой Азербайджанской армией на Ходжавендском направлении фронта, противнику нанесены тяжелые удары. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

Согласно сообщению военного ведомства, 2-й и 4-й батальоны 2-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении понесли потери в личном составе и военной технике. Имеются нехватки в боевом обеспечении и оснащении полка вооружением и боеприпасами.

«В результате огневых ударов, нанесенных 120-мм минометными батареями наших подразделений имеется большое число убитых и раненых среди личного состава подразделений 3-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении на Ходжавендском направлении фронта. Стало известно, что командир одного из подразделений полка вместе с личным составом, оставив боевые позиции, бежал.

Артиллерийские удары наносятся также по позициям вражеских подразделений, расположенных вокруг пункта Гырмызы Базар Ходжавендского района», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.