В результате успешной контрнаступательной операции, начатой Азербайджанской армией в Карабахе 27 сентября, до 8 ноября освобождены от оккупации пять городов, три поселка и свыше 215 сел.

В настоящее время освобождены город Джебраил и 79 сел района, город Физули и 36 сел района, город Зангилан, поселки Миндживан, Агбенд и 47 сел района, поселок Гадрут и 22 села Ходжавендского района, 3 села Тертерского района, город Губадлы и 26 сел Губадлинского района, 2 села Ходжалинского района, город Шуша, а также стратегические высоты на Агдеринском и Муровдагском направлениях.

АзерТАдж представило список освобожденных от оккупации городов, поселков и сел Азербайджана.