Освобожденные от оккупации города и села Азербайджана список
В результате успешной контрнаступательной операции, начатой Азербайджанской армией в Карабахе 27 сентября, до 8 ноября освобождены от оккупации пять городов, три поселка и свыше 215 сел.
В настоящее время освобождены город Джебраил и 79 сел района, город Физули и 36 сел района, город Зангилан, поселки Миндживан, Агбенд и 47 сел района, поселок Гадрут и 22 села Ходжавендского района, 3 села Тертерского района, город Губадлы и 26 сел Губадлинского района, 2 села Ходжалинского района, город Шуша, а также стратегические высоты на Агдеринском и Муровдагском направлениях.
АзерТАдж представило список освобожденных от оккупации городов, поселков и сел Азербайджана.
27 сентября
Села Гараханбейли, Гервенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы Физулинского района; села Беюк Марджанлы, Нюзгер Джебраильского района; высоты на Агдеринском и Муровдагском направлениях.
3 октября
Села Талыш и Суговушан Тертерского района; Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шейбей, Гуйджак Джебраильского района; Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.
4 октября
Город Джебраил и села Кархулу, Шюкюрбейли, Юхары Маральян, Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Деджал, Махмудлу, Джафарабад Джебраильского района.
5 октября
Села Шихали Агалы, Сарыджалы, Мезре Джебраильского района.
9 октября
Поселок Гадрут и село Сур Ходжавендского района; села Гараджаллы, Сулейманлы, Эфендиляр и Гышлаг Джебраильского района; села Юхары Гюзлек, Горазиллы Физулинского района; село Чайлы Тертерского района.
14 октября
Села Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского района; села Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке, Тагасер Ходжавендского района.
15 октября
Села Эдиша, Дюдюкчу, Эдилли, Чирагуз Ходжавендского района; село Арыш Физулинского района; село Дошулу Джебраильского района.
16 октября
Села Хырманджиг, Агбулаг, Ахуллу Ходжавендского района.
17 октября
Села Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишыглы, Дедели Физулинского района и город Физули.
18 октября
Поднят флаг Азербайджана над Худаферинским мостом
19 октября
Села Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанлы, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кечал Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы, Исаглы Джебраильского района.
20 октября
Села Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хекери, Шарифан, Муганлы Зангиланского района и город Зангилан; села Дёрдчинар, Кюрдлер, Юхары Абдуррахманлы, Гаргабазар, Ашагы Вейселли, Юхары Айбасанлы Физулинского района; села Сарафша, Гасангайды, Фуганлы, Имамбагы, Даш Вейселли, Агтепе, Ярахмедли Джебраильского района; села Агджакенд, Мюлькюдере, Дашбаши, Гюнешли (Норашен), Чинарлы (Венг) Ходжавендского района.
21 октября
Поселок Миндживан, села Хурама, Хумарлы, Сарыл, Бабайлы, Учунджю Агалы, Гаджаллы, Гырах Мюшлан, Удгюн, Турабад, Ичери Мюшлан, Меликли, Джахангирбейли, Бахарлы Зангиланского района; села Бальянд, Папы, Тулус, Гаджилы, Тинли Джебраильского района; села Геджагезлю, Ашагы Сеидахмедли, Зергер Физулинского района.
22 октября
Села Коллугышлаг, Малаткешин, Кенд Зангилан, Генлик, Велигулубейли, Гарадере, Чопедере, Татар, Тири, Эмирханлы, Гаргулу, Бартаз, Деллекли и поселок Агбенд Зангиланского района; села Сирик, Шихлар, Масталибейли, Дерзили Джебраильского района; села Моллавели, Юхары Рефединли, Ашагы Рефединли Физулинского района.
23 октября
Села Доланлар, Буньядлы Ходжавендского района; села Даг Тумас, Нюсюс, Халафли, Минбашилы, Вейселли Джебраильского района; села Венедли и Мирзагасанлы Зангиланского района; села Зиланлы, Кюрд Махрызлы, Муганлы и Алагуршаг Губадлинского района.
25-26 октября
Села Биринджи Алыбейли, Икинджи Алыбейли, Ребенд, Еникенд Зангиланского района; села Говшудлу, Софулу, Даг Машанлы, Кюрдлер, Ховуслу, Челебиляр Джебраильского района; села Падар, Эфендиляр, Юсифбейли, Чайтумас, Ханлыг, Сарыятаг, Моллабюрхан Губадлинского района и город Губадлы.
28 октября
Села Биринджи Агалы, Икинджи Агалы, Учунджю Агалы, Зернели Зангиланского района; село Мандылы Физулинского района; села Газанземи, Ханагабулаг, Чуллу, Гушчулар, Гараагадж Джебраильского района; села Гияслы, Абильджа, Гылыджан Губадлинского района.
30 октября
Села Худавердили, Гурбантепе, Шахвеледли, Хубьярлы Джебраильского района; села Аладин, Веджнели Зангиланского района; села Кавдадыг, Мемер, Моллалы Губадлинского района.
2 ноября
Села Чапран, Хаджи Исаглы, Гоша Булаг Джебраильского района; села Дере Гилятаг, Беюк Гилятаг Зангиланского района; села Мурадханлы, Миланлы Губадлинского района.
4 ноября
Села Мирек, Кавдар Джебраильского района; села Мешедиисмаиллы, Шафибейли Зангиланского района; села Башарат, Гаракишиляр, Гараджаллы Губадлинского района.
7 ноября
Села Юхары Вейселли, Юхары Сеидахмедли, Горган, Учунджю Махмудлу, Гаджар, Диваналылар Физулинского района; села Юхары Мезре, Янархадж Джебраильского района; села Газьян, Баласолтанлы, Марданлы Губадлинского района; село Бешдели Зангиланского района; села Атагут, Цакури Ходжавендского района; села Гарабулаг, Мошхмаат Ходжалинского района.
8 ноября
Город Шуша