Сельджук Байрактар: Хвала Всевышнему, который воссоединил Шушу с Родиной
Создатель беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 Сельджук Байрактар прокомментировал на своей странице в твиттер освобождение от 28-летней армянской оккупации азербайджанского города Шуша.
"Хвала Всевышнему, который воссоединил Шушу с Родиной после 28-летней разлуки", - написал он в публикации.
Şükürler olsun 28 yıllık hasreti, anavatanına kavuşturan Rabbimize...#Şuşa 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/kDnhEZwtOU— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 8, 2020