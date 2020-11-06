Сельджук Байрактар: Хвала Всевышнему, который воссоединил Шушу с Родиной

Создатель беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 Сельджук Байрактар прокомментировал на своей странице в твиттер освобождение от 28-летней армянской оккупации азербайджанского города Шуша.

"Хвала Всевышнему, который воссоединил Шушу с Родиной после 28-летней разлуки", - написал он в публикации.

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