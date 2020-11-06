Операция в Шуше завершена: «Чтобы гореть в аду» — 800 трупов армянских солдат

В эти минуты военные источники haqqin.az сообщили, что Азербайджанская армия завершила спецоперацию «Чтобы гореть в аду армянским силам в Шуше».

Согласно информации, на данный момент в Шуше установлено свыше 800 трупов армянских солдат.

Минобороны Азербайджана обращается к властям и к руководству Минобороны Армении, что в ближайшие часы оно может передать трупы погибших армянских солдат противоположной стороне.

В настоящее время Шуша находится под контролем Азербайджанской армии.