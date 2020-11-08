Тяжелые бои в Карабахе: госпиталь в Ханкенди переполнен ранеными

Военный госпиталь и другие медицинские учреждения Ханкенди в настоящее время не справляются с потоком раненых армянских военных, поступающих из различных направлений фронта. Об этом сообщили источники haqqin.az.

Согласно информации, вооруженные силы Армении ведут оборонительные бои с наступающими силами Азербайджанской армии сразу в трех направлениях: северном, северо-восточном и южном.

Отмечается, что наряду с медикаментами и другими медицинскими принадлежностями не хватает машин скорой помощи и транспортных средств для перевозки тяжело раненных в Ереван.