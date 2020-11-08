В результате премьер-министр Никол Пашинян стал сомневаться в объективности целого ряда государств, позволявших Армении почти тридцать лет удерживать оккупированные территории Азербайджанской Республики, и даже обвинил в предвзятости… западных дипломатов.

Как известно, мировое сообщество, включая Россию, Евросоюз, НАТО, США, не разделяет позиции Еревана, по мнению которого, наступление армии Азербайджана в Нагорном Карабах е – это «вооруженная агрессия Баку против независимой республики Арцах».

«Бомбардировки городов Нагорного Карабаха не получили абсолютно никакого международного отклика, - посетовал Пашинян в интервью немецкому телеканалу ARD и тут же, отвечая на вопрос об обвинениях Баку в обстрелах Гянджи, добавил: – Никто даже не пытался остановить эти бомбардировки. И Армия обороны Нагорного Карабаха, также имея законные военные цели в некоторых населенных пунктах или районах Азербайджана (?! – А.К.), нанесла ответные удары…»

По-видимому, репортера ARD предварительно проинструктировали, а потому в дискуссию с Пашиняном он не вступал. Хотя вполне мог спросить армянского премьер-министра, как бы, к примеру, он поступил на месте президента США, если бы Северная Каролина в одностороннем порядке провозгласила себя суверенным государством, а в ответ на введение федеральных войск для восстановления конституционного порядка начала бы обстреливать баллистическими ракетами Нью-Джерси и Филадельфию?

«Почему когда в городах Азербайджана происходят взрывы, - продолжал возмущаться Пашинян, - правительство этой страны отправляет на место происшествия аккредитованных послов и журналистов? Но почему-то не были в Степанакерте, Мардакерте, Мартуни или Аскеране, не говоря уже о разрушенных селах…»

«Да потому, - мог бы ответить (но промолчал) журналист ARD, - что аккредитованные в Армении дипломаты уважают международное право и не станут пересекать государственную границу Азербайджана, на территории которого находится Нагорный Карабах, не имея на то указания МИД своей страны и разрешения МИД Азербайджана. Что же касается дипломатов, аккредитованных в Азербайджане, то им показывали разрушения в Гяндже и Барде, которые, в отличие от Степанакерта и других карабахских городов, где ведутся активные боевые действия, находятся в 160 километрах от линии фронта».

Словом, недовольство позицией западных дипломатов Никол Пашинян выразил четко и однозначно.

Но вернемся к нынешней ситуации.

Судя по оперативным данным из независимых источников, до восстановления территориальной целостности и подъема государственного флага Азербайджанской Республики над оккупированными Арменией районами и территорией Нагорного Карабаха остается совсем немного времени. А это значит, что наступает момент истины, который с таким нетерпением ждали в Азербайджане, и о котором старались не думать в Армении.

И вот что поражает больше всего: в ситуации, когда на карту поставлена судьба государства и решаются судьбы сотен тысяч людей, премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет себя как командир загнанного в горы отряда бирманских партизан-троцкистов образца шестидесятых годов, объявивший «войну до победного конца». То есть призывает жечь мосты, по которым его люди рассчитывали вернуться к цивилизованной жизни, минировать дороги, по которым народ мог бы прийти к миру, и предупреждает всех без исключения, что вслед за капитуляцией в Карабахе немедленно последует новый «геноцид армянского народа».

Словом, мы в очередной раз имеем дело с лозунгом «Родина или смерть», но на сей раз - в идеологической интерпретации Никола Пашиняна.

Следует объективно признать, что ни один человек в мире не избавлен от способности нести вздор и предвещать неизбежный конец света с сопутствующими кошмарами.

Но мало кто делает это так торжественно, так проникновенно и, главное, так примитивно, как Никол Воваевич Пашинян…