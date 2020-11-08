Минобороны показало бегство армянских военных с поля боя видео
В результате наступательной операции, проводимой Азербайджанской армией на Ходжавендском направлении фронта, противнику были нанесены тяжелые удары. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
«На этом направлении фронта нанесен урон огнём по позициям противника. Понесший большие потери противник, бежал, оставив некоторые рубежи», - сообщает военное ведомство.
Министерство обороны Азербайджана представляет видеокадры, отражающие эти моменты.