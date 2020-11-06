Освобожденное от оккупации село Вежнели видео
Опубликованы видеокадры освобожденного от армянской оккупации села Вежнели Зангиланского района Азербайджана.
Опубликованы видеокадры освобожденного от армянской оккупации села Вежнели Зангиланского района Азербайджана.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.