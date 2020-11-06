Минобороны Армении не знает, кто контролирует Шушу судя по официальной сводке

Афа Бабаева, отдел информации

Как это ни поразительно, но подавить сопротивление армянских войск и водрузить над Шушой флаг Азербайджана оказалось намного легче, чем заставить поверить в этот факт премьер-министра Никола Пашиняна, который продолжает вещать голосом представителя Министерства обороны Арцруна Ованнисяна.

Чем же на этот раз отличился этот неутомимый человек-рупор, уже вошедший в историю второй Карабахской войны как «армянский Мюнхгаузен»?

Чтобы был понятен контекст, приведу заявление Министерства обороны Азербайджана:

«Азербайджанская армия завершила спецоперацию «Гроздья гнева» по освобождению Шуши. Город под нашим полным контролем. Министерство обороны Азербайджана обращается к властям и руководству Минобороны Армении и выражает свою готовность передать противоположной стороне тела более чем 800 армянских солдат, погибших в ходе боевых действий по освобождению Шуши».

Примерно в это же время Арцрун Ованнисян в интервью Общественному армянскому телевидению заявляет следующее (цитирую с сохранением стиля):

«Вчера днем и вечером противник большими группами начал проникать в Шушу, и армянская сторона, проведя перегруппировку сил, начала отбиваться от противника… Сложно утверждать, в чьих руках инициатива (?!). Армия Карабаха ведет грамотные боевые действия, и все её подразделения блестяще справляются с задачами! Завтра (то есть сегодня) ситуация вокруг Шуши окончательно прояснится. Призываю всех не паниковать (??) и не впадать в излишнюю эйфорию (???)»

в горах появился какой-то спецназ

Полагаю, даже самой поверхностной сверки заявлений министерств обороны Азербайджана и Армении вполне хватает, чтобы представить реальную картину боев за контроль над Шушой, отделить конкретную информацию от пропагандистской риторики и воздержаться от комментариев – все и так ясно.

Но есть нюанс, вызывающий естественное удивление: будучи в курсе, что называется, из первых рук о том, что Шуша уже сутки находится под полным контролем азербайджанской армии, что Вооруженные силы Азербайджана взяли этот древний азербайджанский город без всяких дронов и современной техники, в ближнем, рукопашном бою, Арцрун Ованнисян, тем не менее, уверяет армянских телезрителей, что «…завтра ситуация вокруг Шуши прояснится»!?

На что рассчитывает «армянский Мюнхгаузен», так безоглядно (и беззастенчиво) вводя в заблуждение своих соотечественников?

Полагаю, причина одна – хоть как-то подсластить горечь поражения, оттянуть хотя бы на сутки факт потери Шуши, который так не хочет признавать ереванская верхушка, признавать в Ереване, понимающая, какое значение имеет для десяти миллионов азербайджанцев сам факт освобождения духовной столицы.

Возможно, с точки зрения социальной психологии такого рода «адаптированная подача неприятных новостей» и вправду позволит на какое-то время подавить в обществе чувство разочарования и попранного национального достоинства.

Хотя, на мой взгляд, вся эта «патриотическая ложь» больше напоминает ущербную логику одного чеховского персонажа, который так сильно любил свою собаку, что отрубал ей хвост по частям…

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