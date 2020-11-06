Как это ни поразительно, но подавить сопротивление армянских войск и водрузить над Шушой флаг Азербайджана оказалось намного легче, чем заставить поверить в этот факт премьер-министра Никола Пашиняна, который продолжает вещать голосом представителя Министерства обороны Арцруна Ованнисяна.

Чем же на этот раз отличился этот неутомимый человек-рупор, уже вошедший в историю второй Карабахской войны как «армянский Мюнхгаузен»?

Чтобы был понятен контекст, приведу заявление Министерства обороны Азербайджана:

«Азербайджанская армия завершила спецоперацию «Гроздья гнева» по освобождению Шуши. Город под нашим полным контролем. Министерство обороны Азербайджана обращается к властям и руководству Минобороны Армении и выражает свою готовность передать противоположной стороне тела более чем 800 армянских солдат, погибших в ходе боевых действий по освобождению Шуши».

Примерно в это же время Арцрун Ованнисян в интервью Общественному армянскому телевидению заявляет следующее (цитирую с сохранением стиля):

«Вчера днем и вечером противник большими группами начал проникать в Шушу, и армянская сторона, проведя перегруппировку сил, начала отбиваться от противника… Сложно утверждать, в чьих руках инициатива (?!). Армия Карабаха ведет грамотные боевые действия, и все её подразделения блестяще справляются с задачами! Завтра (то есть сегодня) ситуация вокруг Шуши окончательно прояснится. Призываю всех не паниковать (??) и не впадать в излишнюю эйфорию (???)»