Корреспонденты французской газеты Le Monde в Ханкенди (Степанакерте) пишут, что раненых из Шуши привозят в основном с пулевыми и ножевыми ранениями. Не автоматными или винтовочными ранениями, а именно с пистолетными и ножевыми. Это значит, что город брали практически в ближнем рукопашном бою. То есть работал горный спецназ. Причем при наступлении, поднимаясь на гору, азербайджанцы не оставляли на поле боя раненых и убитых - их тоже подняли в крепость, пишет «Вестник Кавказа».

Шуша, находящаяся на высоте от 1400 м до 1800 м над уровнем моря, расположена на скале и считается неприступной крепостью. Силы спецподразделений и подразделений горной пехоты ВС Азербайджана в ночь с 3 на 4 ноября, пробравшись в город со стороны села Дашалты и со стороны «зеленки», примыкающей к селу Гарибали, перебив четыре поста армянских подразделений, заняли Старую Крепость в самом городе и шушинскую тюрьму. Отбив несколько атак, спецназ начал с боями расширять плацдарм в городе.

За городом несколько групп ВС Азербайджана взяли под огневой контроль дорогу Ханкенди - Шуша. Азербайджанские подразделения продержались в городе двое суток. Армянские силы в городе перемалывал спецназ без поддержки бронетехники.

К вечеру 6 ноября к городу подошли мотострелковые части ВС Азербайджана и в ночь на 7 ноября полностью выбили армянские подразделения из города. Несколько попыток контратак армянских ВС ни к чему не привели.