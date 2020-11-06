Автор: профессор Самед Сеидов, председатель комитета по международным делам Милли Меджлиса, специально для haqqin.az 03:25

27 лет назад, в 1994-м году, закончилась первая Карабахская война. Война, в результате которой мы потеряли практически всё, кроме надежды. Прекрасный Карабах и семь богатых в природном отношении районов вокруг него были оккупированы, каждый седьмой житель страны (азербайджанцев тогда было в стране чуть больше семи миллионов) стал беженцем или вынужденным переселенцем - без средств к существованию, без крыши над головой и без родной земли. Страна, не имеющая выхода к морям, закрытая «большими» соседями с севера и юга, с разрушенной инфраструктурой, обрушившейся экономикой, гражданской войной и интриганами во власти казалась обреченной на исчезновение с политической карты мира. Но мы выжили и не только выкарабкались из бездны, но и создали то, что сейчас называют «азербайджанским феноменом». Как это могло случиться? Что способствовало воскрешению Азербайджана из пепла после первой Карабахской войны 1989-1994 годов? Чтобы понять это, следует вспомнить некоторые детали истории того, «старого мира» 90-х годов ХХ века.

Взорвавший империю армянский национализм Советский Союз разваливался, экономически и политически проигрывая холодную войну Западу, но этот процесс затягивался и его следовало как-то ускорить, подтолкнуть, используя какой-нибудь изъян государства. Одним из них, самым в тот момент действенным, оказался армянский национализм. Это омерзительное, разрушающее общество изнутри, будучи вброшенным в страну прозападными, антисоветскими силами стало основным детонатором для окончательного развала главным перестроечного, горбачёвского СССР. И место его применения было отнюдь не случайным: Азербайджан – небольшая, но многонациональная, к тому верная своим союзническим обязательствам по отношению к союзному государству республика, граждане которой были менее других политизированы. Однако сделать «первый выстрел» мешала влиятельная фигура Гейдара Алиева, состоящего в высшем эшелоне власти в Москве. И именно с неё армянский национализм приступил к своим коварным планам. Доносы, анонимки, клевета, провокации хлынули в Кремль со всех сторон, а уже попавший в сети мирового и местного армянства генсек Горбачёв был только рад убрать такую харизматичную личность, как Гейдар Алиев, с политического олимпа Москвы. И ровно через две недели после отставки Алиева Карабах запылал… Никто и в расчет не брал Азербайджан и его граждан, обладающих такими же правами, как и другие народы СССР. Западу надо было с чего-то начинать, и он выбрал стратегически значимую территорию - южное подбрюшье советского государства, а армянство, почувствовав запах войны и крови, ринулось осуществлять давно лелеемую идею насильственного отторжения Карабаха от Азербайджана. Центральной власти страны во главе с Горбачёвым, не воспринимавшим азербайджанцев всерьёз, показалось заманчивым на примере этой республики наказать «окраину», чтобы другим народам, особенно прибалтам, было неповадно пытаться обрести независимость. Именно этим аргументом руководствовался Кремль, вводя регулярные войска в Баку и расстреливая мирных граждан 20 января 1990 года. И, как любил говорить в то время Горбачев, «процесс пошел».

Сотни тысяч азербайджанцев стали изгонять из Армении, затем из Карабаха, а вскоре и из 7 окружающих его районов. Огнем и мечом изгонять с родной земли, убивая детей, стариков и насилуя женщин. А когда в Баку люди в знак протеста против беззакония начали стихийно выходить на митинги – их стали давить танками и подстрекать к насильственным действиям против местных армян, еще разжигая в одночасье возникшую ненависть народов друг к другу. План удался - Советский Союз рухнул, а боль и страдания азербайджанского народа мало кого в мире интересовали… Человек, не позволивший отдать Азербайджан на заклание За относительно короткий промежуток времени старый мир на одной шестой части планеты кардинально изменился, на развалинах СССР все республики обрели независимость. Но если Армения, получив независимость и оккупировав Карабах и семь районов вокруг него, урвав у Азербайджана 20% территорий и осуществив этническую чистку одного миллиона азербайджанцев, праздновала свое превосходство и размышляла, как распорядиться благодатными азербайджанскими землями, ставший независимым Азербайджан оказался на краю политической, экономической и социальной пропасти. Обобранная территориально, ввергнутая из-за краха системы и войны в экономический кризис, лишенная возможности доказать предпринимаемую против нее агрессию Москве и в целом мировому сообществу, азербайджанская республика, по сути, была выброшена на задворки истории, где и должна была исчезнуть с политической карты мира. Но азербайджанцы, потеряв практически всё, не оставляли надежду. Надежду на лидера, который не даст стране и ее народу погибнуть, найдет нужный путь к возрождению. Все понимали, что таким лидером может стать только один человек – кому безгранично доверяло большинство населения. И это Гейдар Алиев, которого так подло убрали из Кремля и пыталась представить политическим изгоем дорвавшаяся до власти одиозная публика в Азербайджане. Роль личности в истории исследовалась многими, и нет смысла сейчас углубляться в дискуссию об этом философском понятии. Укажем лишь, что Гейдару Алиеву удалось не только сохранить и возродить оставшиеся 80% территорий Азербайджана, но, самое главное, оправдать надежды азербайджанского народа, сформировав в нем убежденность в возрождении. Убежденность, давшую силы взяться за работу и начать восстанавливать страну в соответствии с новыми реалиями. «Побежденные» и «победители»… И всего за 10 лет, с 1993-го по 2003 годы, страна преобразилась. Мир вокруг тоже обрел новое содержание. Россия оправилась от развала империи и поражения в холодной войне и вновь стала решающим игроком на мировой арене. Республики СССР практически определились в своем геополитическом выборе. Азербайджан же совершил громадный скачок от пришедшей в упадок страны к государству с развивающейся экономикой и наладившимися отношениями как с соседними, так и с сильнейшими странами мира. И лишь Армения, вырвавшая себе в момент развала такой бонус, как 20% территорий Азербайджана, словно застыла в своём высокомерии, безнаказанности, ригидности и уверенности в безоговорочной поддержки как со стороны Москвы, так и других мировых столиц.

Если Азербайджану, стиснув зубы и превозмогая боль потерь, приходилось денно и нощно работать, то Армения, уверовавшая в свою непобедимость, значимость и непременную помощь ото всюду, остановилась в своем развитии. Причём в развитии не только экономическом, социальном или духовном, но и в укреплении своей роли на Южном Кавказе и в мире. Это стало еще более заметным с приходом к власти в Азербайджане в 2003 году Ильхама Алиева. Молодой, высокообразованный, интеллектуально, да и физически на две головы выше армянских лидеров - вчерашних полевых командиров, Ильхам Алиев поставил перед собой цель более грандиозную по сравнению с той, к которой шел Гейдар Алиев. Да, она логически вытекала из наследия, оставленного его отцом, но по своему масштабу была совершенно другого уровня. Если Алиев-отец спасал и возрождал Азербайджан, сделав его полноправной частью международного сообщества, то Алиев-сын сосредоточился на построении новой региональной державы, имеющей возможность влиять на мировые процессы, поднявшись на уровень наиболее развитых стран мира. И это были не просто амбиции – это было четкое видение места и роли в стремительно меняющемся мире нового, сильного, богатого и светского Азербайджана. Когда сила государства растёт – меняется и геополитика региона, в котором он находится. Именно так и произошло с Азербайджаном. Начиная с 2003 года по сей день, то есть за 17 лет, он неуклонно превращался не просто в одно из самых сильных государств региона - с мощнейшей армией, диверсифицированной экономикой и значительными золотовалютными резервами, но и в ключевую страну, определяющую геополитику региона. Укрепившиеся отношения с Турцией и Россией, Ираном и Израилем, Европой и Америкой, прикаспийской пятёркой, странами Движения неприсоединения, исламским миром, Советом Европы, Евросоюзом, СНГ, центральноазиатскими странами, Китаем и дальневосточными странами абсолютно изменили вес, значение, роль как самого Азербайджана, так и региона в целом. Закрытая от морей страна превратилась в крупнейший морской хаб. Ограниченная в возможностях транспортировки своих углеводородных ресурсов страна, стала центром влияния не только на европейскую энергетическую безопасность, но и на мировые нефтяные и газовые цены. Одним словом, Азербайджан по всем своим параметрам поднялся на такую высоту, на которой крупнейшие страны мира не просто стали вступать с ним в деловые отношения, но и начали серьезно считаться и уважать его суверенное мнение.

Ильхам Алиев достиг той цели, которую перед собой ставил, а что Армения? К несчастью армянского народа, его политическое руководство катастрофически упустило эти 27 подаренных ей историей и в определенном смысле Азербайджаном лет. Самовлюблённость и ложные, ничем ни обоснованные амбиции сделали своё дело… Роль и геополитическое значение Армении, которые веками использовались сверхдержавами, перестали быть актуальными и кому-либо нужными. Да, кое-кто, благодаря богатому лобби, продолжал армян поддерживать, оберегать и говорить об их исключительности. Но не принимать в расчёт в геополитических реалиях. А так любимую Пашиняном «точку» в этом деле поставил он сам, когда, придя на волне протестов населения против тотальной коррупции и казнокрадства к власти, отказался от вековых гарантий России и Ирана на самого армянского государства. Даже неопытный политик этого не сделал бы, но именно таков был выбор Пашиняна, превратившего Армению, как точно выразился Ильхам Алиев, в «инородное тело» на Кавказе. Если разобраться глубже, то смена власти в 2018 году была революцией не только и не столько за права армянского народа, сколько революцией против российского влияния. Замена всех ключевых фигур во власти на ставленников Сороса, ярых врагов России; привлечение к управлению страной лишь тех представителей американской, французской и других диаспор, которые рьяно выступали в своих странах за антироссийские санкции, демонстративные аресты прокремлевских Кочаряна, Саркисяна, генерального секретаря ОДКБ Хачатуряна, уголовные дела против крупных российских компаний, в частности РЖД, показательное голосование в международных организациях против интересов России, например в Совете Европы, когда обсуждалась резолюция по возвращению России в эту структуру, наконец, закрытие русскоязычных и российских телевизионных каналов - лишь небольшой перечень фактов проявления той ненависти к России, какую за два года правления Пашинян и его команда демонстрировали своему народу, всему миру и самой России. Не говорю уже о публичных демонстрациях, на которых не только оскорбляли Россию, но и публично унижали её символы.

В июне 2018 года, в самом начале своего премьерства, Пашинян дал интервью российской радиостанции «Эхо», где нагло и самодовольно унижал Россию в таких резких выражениях, каких не позволяли себе самые антироссийски настроенные западные политики. При этом он не проронил ни единого слова о российской культуре, об исторических связях с русскими, но зато без конца твердил о том, что Россия должна поддерживать Армению. Квинтэссенцию его выступления можно сформулировать так: вы - русские, должны стеречь наши границы с Турцией и Ираном, ведь у нас на это нет денег; Вы должны обеспечить нашу безопасность и сдерживать Азербайджан, должны дать нам денег на новую атомную электростанцию, а старую вы должны поддерживать до 2040 года, однако мы имеем к вам ряд претензий и, как он сам заявил, «несколько принципиальных вопросов». Именно в этом выступлении Пашинян впервые публично высказал свое понимание роли России для Армении. Она заключалось в желание выжить из России для своей революции все возможные блага, превратив её в «охранника» Армении в регионе. Но саму Армению, на деньги и с помощью России, Пашинян решил двигать в сторону так «любящей» её, западной цивилизации, в которой «восхищаются» армянской революцией... Большего цинизма в межгосударственных отношениях не приходилось видеть. И если бы только по отношению к России. Но то же самое произошло и с Ираном, страной, которая имела и имеет особые исторические связи с Арменией. Всем известно, что в Иране существовала и существует сильная и влиятельная армянская диаспора, которая обеспечивала эту связь. Но всё начало меняться, когда армянские власти, фактически игнорируя национальные интересы одного из ключевых и влиятельных игроков региона - Ирана, стали проводниками чуждой ему идеологии и дали согласие на создание, если можно так сказать, «базы» США в Ереване. Не случайно здесь использовано слово «база», ибо в Ереване разместилось одно из самых больших посольств США в мире со штатом почти 3000 человек.Для маленькой Армении, такое посольство было, конечно, не нужно, но для ведения, помимо всего региона, провокационной деятельности против имеющей свою военную базу в Гюмри России и особенно против Ирана просто необходимо. Наличие около 3000 американцев в Ереване при насчитывающей около 4000 солдат и офицеров российской базе не могло не вызвать вопросов у соответствующих структур России и Ирана. И конечно, Иран сделал соответствующие выводы…

Теперь Грузия. Страна Армении близкая, соседская, вышедшая из той же советской шинели, христианская, православная, имеющая многовековую историю совместного проживания разных народов на своей территории. И что мы видим? Немыслимое! Армения начинает вовсю помогать абхазским сепаратистам, создавая армянский батальон, так называемый «батальон Баграмяна»для этнических чисток грузин в Абхазии. Но и этого мало, Армения открыто выступает с территориальными претензиями в Джавахетии, районе Грузии, где компактно проживают Армяне. Думаю, вряд ли стоит говорить об отношениях Армении и Турции, которые Армения довела до экзистенциальной генетической ненависти и к самой этой стране и ко всем туркам. Итак, пять ближайших соседей - Россия, Иран, Турция, Грузия и Азербайджан. Ни с одной из этих стран у Армении сегодня нет и намека на дружбу и добрососедство. Зато через край ненависть к России, абсолютное отсутствие понимания региональных интересов Ирана и их демонстративное игнорирование, враждебное экзистенциональное непринятие Турции, территориальные претензии к Грузии и декларации о генетической несовместимости совместного проживания армян с азербайджанцами с непрекращающимися попытками легитимизировать оккупацию и оправдать свои преступления. Ну и как вам государственная политика Армении?! Один за другим ее правители не желают признавать, что геополитика — это динамический процесс изменения соотношения сил в регионе и в мире по отношению к конкретному государству, а не статическое и неизменное статус-кво. Статус-кво в умах армянских властей Вообще, со статус-кво у Армении действительно абсурдная ситуация. Желая закрепить статус-кво на оккупированных территориях навсегда Армения потеряла собственный статус-кво, и тем самым неизбежно подвела себя к потере статус-кво и в Нагорном-Карабахе. А все потому, что косный, ни с чем не сообразный статус-кво намертво засел в головах не желающих видеть действительность армянских властей. Ослепленные им, они не видят, что геополитическая значимость Армении в регионе претерпела существенные изменения. Что трехсторонние связи Азербайджана с Турцией и Россией, Ираном и Россией, Грузией и Турцией создали новую реальность, в которую агрессивный национализм Армении никак не вписывался. Условия диктует не политика, а экономика Помимо этого, экономическая картина мира, строящаяся на помощи одних, с целью получения политических дивидендов от других, в начале XXI века кардинально тоже уже не прежняя – теперь она стала конкретно прагматичной. То есть экономические проекты, несущие и явные политические нагрузки, стали более затратными и токсичными, чем проекты с преобладающей экономической выгодой. Реализованные Азербайджаном именно такие проекты, как Южный газовый коридор, TANAP, TAP, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и ее продолжение до Афганистана в проекте Lapis Lazuli, проект Север-Юг, связывающий Иран с Россией и другие оказались наиболее привлекательными как для ближайших соседей, так и для отдаленных партнеров. Вдобавок ко всему мир постепенно начал поляризоваться на два новых лагеря: самостоятельных, самодостаточных, самоопределившихся государств и несамостоятельных, зависимых стран. С этой точки зрения вполне логично следует ждать, что самодостаточные, самостоятельные страны станут тяготеть к друг другу, в то время как несамостоятельные будут подчиняться западным рекомендациям регулирования и управления общественными отношениями и стремиться под покровительство западных союзов и объединений. В нашем регионе Россия, Азербайджан, Турция, Иран, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и даже Грузия, учитывая последние в ней изменения, четко проявили самостоятельность в политике, учет и приоритет своих национальных интересов над интересами тех, в чьих руках Армения стала игрушкой, а именно Сороса и Запада. Инородное и токсичное тело в регионе Будучи проводницей соросовской идеологии и цветных революций, основанных на дестабилизации национальных суверенитетов, Армения, сама того не сознавая (имеется в виду народ, Пашинян со своей командой, видимо, прекрасно это знают), превратилась в источник политической токсичности для ближайших соседей. Видя это, страны региона начали не только отдаляться от неё, но и объединяться между собой против возможной угрозы нестабильности и инородности, исходящей от Армении. Россия, Иран, Турция, даже Грузия и, естественно, Азербайджан приходят к пониманию того, что Армения - это не только страна-оккупант азербайджанских территорий, но и это страна, разрушающая исторические скрепы, объединяющие государства в этом регионе. Её так называемая демократическая и бархатная революция фактически превратилась в ширму, скрывающую истинные намерения армянского руководства - столкнуть Турцию с Россией, добиться открытого вмешательства западных спецслужб в дела Ирана, арменизировать Грузию и окончательно расчленить и уничтожить Азербайджан. Используя демократические лозунги, Армения фактически строит диктатуру. Пашинян, начав с арестов бывших президентов своей страны, перешёл на главные оппозиционные партии, затем на конституционный суд, затем на журналистов и практически узурпировал власть. Оставалось сделать только одно – поджечь Кавказ.

Роковая попытка Пашиняна Так же, как и 30 лет назад, так же, как при развале Советского Союза, Армения выступила в роли провокатора и разрушителя мира в регионе. Пашинян делал это сознательно и целенаправленно. Сначала он пытался изменить формат переговоров – не удалось.Затем объявил, что Карабах — это Армения, пытаясь разрушить переговорный процесс и свести на нет все многолетние наработки Минской группы ОБСЕ, что, надо сказать, ему отчасти удалось, но отнюдь не в свою пользу. И, наконец, он перешел к открытым оскорблениям и военным провокациям, желая вынудить Азербайджан на ответную реакцию. Первая попытка произошла в июле, на границе Армении с Товузской областью Азербайджана, вторая в августе и сопровождалась засылкой диверсионной группы, и, наконец, третья, роковая для Пашиняна и Армении, - 27 сентября 2020 года. Армения просчиталась все три раза. Но если в первом и во втором случаях реакция Азербайджана оказалась для нее просто трагической, то в третьем - фатальной. Во время товузских столкновений в июле мы отбросили врага, но не перешли на территорию Армении, не позволили ей создать сasus belli для вмешательства ОДКБ в конфликт, который мог бы привести к большой войне в регионе. Во втором случае группа диверсантов была профессионально обезврежена. А вот в третьем, 27 сентября, в ответ на обстрелы и убийства мирных граждан Азербайджан, основываясь положениях Устава ООН и его же резолюций, свою Отечественную войну.

Не понимая, как Азербайджан смог решиться на такое, Пашинян впал в истерику и стал судорожно искать варианты выхода из ситуации, в которую он и его покровители загнали Армению. Пошли в ход годами используемые штампы лжи, инсинуаций и пропаганды - от всеобщего армянского плача, угроз «нового геноцида армян» до отделения Карабаха во имя спасения и присоединения его к Армении, турецкой интервенции, сирийских джихадистов, пакистанских наемников. И это лишь небольшая доля дезинформации, запущенной Арменией в международные СМИ с целью хоть каким-то образом остановить Азербайджан. Но и здесь у Пашиняна произошел провал. Азербайджан остановился сам, подписав в Москве соглашение о гуманитарном прекращении огня. Столь неожиданный жест от противника был неверно истолкован Арменией, совершившей очередную роковую ошибку. Уверовавшая в свою безнаказанность, она, воспользовавшись этой передышкой, на следующий день, точнее, в ночь на 11 октября, баллистической ракетой с территории Армении атаковала жилой квартал Гянджи, второго по величине города Азербайджана. Погибли дети, женщины, простые граждане. Не понимая, что современный мир в состоянии видеть всё - и траекторию запуска, и момент осуществления этого запуска, и даже конкретное место в самой Армении, откуда он был произведен, полагая, что таким образом она сможет посеять панику в Азербайджане, Армения получила абсолютно обратный эффект – единение народа и еще большую решимость освободить страну от военных преступников. Потом Азербайджан еще дважды давал шанс Армении (17 и 25 октября) - после парижской и вашингтонской встреч. И вновь в ответ были выстрелы и обстрелы Гянджи, Барды, Тертера и других городов Азербайджана, сопровождающиеся убийством детей и невинных граждан. Мир воочию увидел истинное лицо армянского фашизма и, хотя поддержка Армении продолжала поступать, но отношение к ней кардинально изменилось. Россия и Иран, как ближайшие наши соседи, открыто заявили о невмешательстве в конфликт и о территориальной целостности Азербайджана. И многочисленные телефонные обращения Пашиняна к лидерам этих стран не изменили отношения к ней. Не только Россия и Иран, но и другие страны мира стали убеждаться в том, на что они закрывали глаза в течение тридцати лет. Причина проста – Азербайджан создал новые реалии, а Армения осталась в «старом» мире. Даже Запад, на который так надеялся Пашинян, в лице своих дипломатов, представителей международных организаций и даже лидеров государств заговорил о военных преступлениях его режима. А те правозащитные организации, которые еще вчера были его «адвокатами» (Amnesty International, Human right Watch и др.) представили миру отчеты о преступлениях его клики в Гяндже, Барде, Тертере и других городах Азербайджана, вызвав возмущение армянских лжедемократов. Запад, к которому так стремился Пашинян, на который он так надеялся, стал объектом его критики и оскорблений. Пытаясь выкарабкаться из ямы, в которой он оказался, ему следовало бы срочно вывести оставшиеся войска с оккупированных территорий Азербайджана, а он вновь ошибается и… вновь предает, теперь уже своих западных покровителей… Последняя страница хроники предательства История беспримерного предательства длиною в век, ставшего главной составляющей политики целой страны, подходит к концу: сначала Армения предала Турцию, затем приютивший ее народ Азербайджан, после этого целиком обеспечивающую ее существование и безопасность Россию, потом имеющий с ней исторические связи Иран и дружившую с ней Грузию, наконец, всегда поддерживающий ее Запад. А закончилось всё предательством Пашиняна собственного народа! Сегодня, когда большая часть Карабаха освобождена, когда свободны Физули, Джебраил, Зангелан, Гадрут, сёла Ходжалы и сердце Карабаха - Шуша и другие города и сёла, история самого гнусного, самого подлого преступления на Кавказе, продолжавшегося более 100 лет на пороге завершения. И эту новую реальность, эту новейшую историю Кавказа создает президент Азербайджана Ильхам Алиев.