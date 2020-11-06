Но день освобождения Шуши - не только великий праздник. Это и повод задуматься о главном в нашей истории. Героические воины Азербайджана совершили величайший подвиг, достойный их прадедов, штурмуя укреплённые позиции оккупантов, которые строили их почти 30 лет. Штурмовали и победили.

Только вперед! Вместе победим! Освобождение от оккупантов Шуши, сердца азербайджанского Карабах а, - это великий день в истории нашей Родины, нашего народа. И безусловная заслуга в этой Победе принадлежит президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Он совершил главное, без чего, возможно, можно было еще долго ждать это историческое событие - освободил нацию от комплекса побеждённых. Теперь мы знаем, уверены, убеждены, что азербайджанцы – это нация победителей!

Однако остаётся вопрос, почему основная часть армии Армении осталась на своей территории и только наблюдала за тем, как азербайджанская армия перемалывает вооружённые силы Нагорного Карабаха, состоящие в основном из уроженцев самой Армении? Зато Ереван и его пропагандисты упорно требовали, чтобы в бой вступили солдаты России - государства, столетиями покровительствующего Армении. При этом собственные воинские резервы армянские власти сохраняли подальше от передовой, в пределах своих границ.

Не исключено, что Пашинян опасался остаться один на один со своим, очень разгневанным сейчас сдачей оккупированных территорий, народом и ереванский гарнизон придержал для охраны собственной персоны. Но так же возможно, что это был очередной ход в давней лютой борьбе «ереванских» и «карабахских» властных кланов и политический разгром армян Карабаха был «ереванским» на руку.

Вопросы не праздные. Надо ли напоминать, что войны начинают солдаты, а заканчивают дипломаты. После освобождения Шуши военная часть контрнаступательной операции Азербайджана практически завершена. Сломить остатки сопротивления - дело двух-трёх недель. Вероятно, и этого не потребуется. Дальше предстоят переговоры. На какой основе? А главное, с кем?

Последние предложения международных посредников, строившиеся на Мадридских принципах, были для обеих сторон достаточно приемлемыми десять лет назад, но Ереван их собственноручно похоронил. Ну а сейчас в результате побед Азербайджана на поле боя прежние предложения о мире безнадежно устарели. Нужны новые принципы. И формулировать их должны в Баку. Право на это было завоёвано ценой крови азербайджанских солдат. Это нужно понять всем. В том числе и армянам.

Но теперь вопрос - с кем вести переговоры? С Пашиняном точно не следует. Человеку, предавшему свой народ во имя собственных политических амбиций нельзя никогда и ни в чем, а уж тем более в столь сверхважных переговорах. Очень хотелось бы надеяться, что за все его авантюры, за кровь тысяч убитых он ответит перед своими соотечественниками. И поскорее.

Ну и главный вопрос. Нужен ли какой-то международный гарант нового соглашения с армянами? Полагаю, что лучшим гарантом при любых условиях сегодня могут быть только Вооружённые силы Азербайджана. В других гарантов и другие гарантии слабо верится - за последние десятилетия столько железобетонных международных заверений, поручительств и обещаний обернулось пустым звуком, что доверять им по меньшей мере не имеет смысла. Народ Азербайджана по праву победителя может и должен сам решать судьбу своих исконных земель. Статус наших освобожденных территорий давно определен и утвержден международным сообществом, так что переговоры при посредничестве третьих стран возможны лишь при соблюдении гарантий обеспечения прав и свобод людей, желающих там остаться и добровольно перейти под юрисдикцию Азербайджана.

Ну и, конечно, международные организации должны рассмотреть вопрос о возмещении побежденной стороной материального ущерба населенным пунктам и инфраструктуре Азербайджана, причиненного военными действиями при захвате территорий и последующей их длительной оккупации.