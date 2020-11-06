Не добившись от ОДКБ и НАТО взаимопонимания в попытке удержать под оккупацией азербайджанские земли, власти в Ереване взялись зондировать арабский мир. И хотя встреча депутата армянского парламента Наиры Зограбян с послом АРЕ в Ереване Бахаа Эль Дином Бахгатом оказалась для Армении безрезультатной, армянские дипломаты упорно обивают пороги других стран Ближнего Востока - Ливана, Иордании, даже Палестины и Туниса. Причем если у Каира просили военно-политическую поддержку, то к другим столицам региона одна-единственная мольба - признайте «НКР».

Так и армянское руководство, убаюканное 30-летним дурманом самовозвеличивания и культа «народа-победителя», вдруг с ужасом обнаружило, что за все преступления перед азербайджанским народом придется платить. И бросило все свои дипломатические ресурсы на поиск страны, которая если и не избавит, то хотя бы отсрочит неминуемую расплату.

Армянская дипломатия с началом контрнаступления Азербайджанской армии на карабах ском фронте напоминает обычную для полицейского участка сценку, когда проснувшийся за решеткой пьяница-дебошир выпрашивает телефон и принимается судорожно звонить всем мало-мальски влиятельным знакомым, умоляя вызволить из кутузки.

Упование армян на арабский мир не случайно. В конце 80-х, когда карабахский конфликт только начинался, ныне покойный армяно-французский певец Шарль Азнавур в одном из интервью, кичась могуществом армянской диаспоры, утверждал, что арабские шейхи просто трепещут перед мировым армянством. Но сегодняшняя действительность показала, что с арабов, кроме как криминальных элементов из Ливана и Сирии в качестве наемников, причем за плату, взять нечего. Ни политической, ни военной, ни дипломатической, ни финансовой поддержки армянам от арабов не светит.

Как сказал haqqin.az египетский политолог Мухаммед Салех, то, что Армения в первую очередь обратилась за поддержкой к Каиру, продиктовано несколькими факторами.

«Прежде всего Египет - вторая по военной мощи страна Ближнего Востока после Израиля, так что в Ереване, конечно же, надеялись на его военную поддержку. Рассчитывали армянские власти и на то, что у Египта сложные отношения с главным союзником Азербайджана - Турцией. Но Каир никогда не руководствовался принципом «враг моего врага - мой друг». То, что Армения враждует с Турцией, абсолютно не означает, что Каир бросится поддерживать Ереван», - уверен египтянин.

Вообще же, напомнил он, Египет наладил хорошие отношения как с Арменией, так и Азербайджаном и не намерен их портить. Так что никакого понимания в вопросе признания «НКР» или чего еще со стороны Каира ждать не следует.

Реакцию официального Каира на призывы ереванских плакальщиков египетский эксперт объясняет предельно просто: «В рамках своей военной доктрины Египет участвует в военных операциях, но только когда дело касается угрозы его границам или безопасности страны. У нас есть проблема в Ливии, но это связано с безопасностью наших западных границ. Разногласия с Суданом - это вопрос безопасности наших южных границ. Что же касается карабахского конфликта, то он не представляет никакой угрозы интересам Египта».

Так что в том, что попытки Армении найти хоть какую-то поддержку со стороны руководителей арабских стран тщетны, у Мухаммеда Салеха нет никаких сомнений.

«Да, - признает он, - в Египте живут много армян, особенно в Каире и Александрии. Определенная их часть давно ассимилировалась, от принадлежности к нации у них, по сути, остались только характерные фамилии. Имеются значительные армянские общины также и в Ливане, Сирии, Иордании. Но в арабском мире нет армянского лобби, как во Франции, США или России. Армяне в арабских странах всего лишь национальное меньшинство, община, занятая мелким и средним бизнесом, посещающая религиозные объекты, собирающаяся в культурных центрах. Но и только. Как этнос армяне никакой роли в политической и экономической жизни арабских государств не играют…».