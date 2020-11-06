Также азербайджанский посол поделился объяснением представителя AFP, который написал, что «учитывая содержание интервью, было решено его не публиковать».

«Позор AFP и Дидье Лора (сотрудник AFP – Ред.), которые отказались напечатать мое интервью, - написал Рахман Мустафаев в своем Твиттере. - Позор Le Figaro и всем прочим СМИ, которые систематически отказываются предоставить нам слово и опубликовать наше мнение. Вот как «работает» свобода слова во Франции!».

Между тем, в беседе с турецким агентством «Анадолу» Рахман Мустафаев добавил, что «с 27 сентября во французской прессе развернулась совершенно истерическая кампания против Азербайджана, обвиняемого во всех возможных грехах».

«Французская пресса редко была объективной по отношению к моей стране, но сегодня она стала откровенно враждебной, - подчеркнул посол. – Франция регулярно преподает всему миру уроки свободы слова. Однако в самой Франции практически невозможно донести азербайджанскую точку зрения до французских граждан. СМИ блокируют публикацию любой объективной и правдивой информации о конфликте в Нагорном Карабахе. Основные органы печати, такие как Le Monde и Le Figaro, отказываются публиковать противоположные мнения, направленные на то, чтобы голос Азербайджана был услышан. Удаление видеорепортажа с телеканала TF1 (впервые в истории канала), удаление статьи с сайта Liberation про ультраправые французские силы, отправившиеся воевать на стороне Армении – это беспрецедентные события. Эти факты ясно показывают, насколько азербайджанофобия охватила французскую прессу.

Фактически это не только война дезинформации, которая наносит большой ущерб Азербайджану. Эта цензура и систематические запугивания СМИ со стороны наших оппонентов - доказательство их слабости. Они опасаются публикации правды об истории конфликта, его правовых и политических аспектах».