Азербайджанские подразделения в Товузе и Кедабеке обстреляли с территории Армении
Подразделения армянских вооруженных сил вновь подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе, сообщает Минобороны.
Начиная с вечера 8 ноября до 00:50 9 ноября позиции наших воинских подразделений, расположенных в Товузском и Кедабекском районах Азербайджана, периодически обстреливались противником со стороны Бердского и Чамбаракского районов Армении.