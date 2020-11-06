Очередная акция поддержки Азербайджанской армии от Improtex Group Всё для фронта! Всё для победы!

Improtex Group выступила с очередной инициативой в поддержку Армии, доблестно сражающейся за освобождение наших земель.

С целью усиления ежедневного обеспечения солдат были подготовлены особые принадлежности, продукты питания, теплая одежда, расходные материалы, а также предметы личной гигиены. Подготовленные пайки сотрудники предприятия лично доставили военнослужащим на передовую.

Отметим, что в первые дни боев Improtex Group выделила 50 000 манатов в Фонд помощи Вооруженным силам, а также поддержала армию техникой специального назначения.

Карабах – это Азербайджан!

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