Очередная акция поддержки Азербайджанской армии от Improtex Group Всё для фронта! Всё для победы!
Improtex Group выступила с очередной инициативой в поддержку Армии, доблестно сражающейся за освобождение наших земель.
С целью усиления ежедневного обеспечения солдат были подготовлены особые принадлежности, продукты питания, теплая одежда, расходные материалы, а также предметы личной гигиены. Подготовленные пайки сотрудники предприятия лично доставили военнослужащим на передовую.
Отметим, что в первые дни боев Improtex Group выделила 50 000 манатов в Фонд помощи Вооруженным силам, а также поддержала армию техникой специального назначения.
Карабах – это Азербайджан!