Байден решил ввести масочный режим в США

Демократ Джо Байден, победивший на выборах президента США, решил ввести по всей стране обязательное ношение масок. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Политик в ближайшие дни намерен звонить губернаторам и мэрам крупных городов от обеих партий, чтобы побудить их ввести обязательный масочный режим. Если губернатор откажется, он пойдет к мэрам в штатах и попросит их ввести, пояснил Байден.

Отмечается, что согласно законодательству США, каждый штат и округ имеют право вводить собственные карантинные ограничения. Вашингтон же не имеет права устанавливать их директивно.

6 ноября сообщалось, что в США впервые выявили свыше 120 тысяч случаев коронавируса за сутки. Тогда в стране зафиксировали 121 888 новых случаев COVID-19.