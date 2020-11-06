Эрдоган предложил Путину решить Карабах

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину создать совместную рабочую группу для урегулирования ситуации в Нагорном Карабах е. С таким утверждением выступил в понедельник телеканал CNN Turk со ссылкой на турецкие дипломатические источники.

По его данным, это предложение президент Турции озвучил в ходе телефонных переговоров с Путиным, которые состоялись 7 ноября.

Утверждается, что работа в этом формате может начаться в ближайшие дни, в результате чего может появиться альтернативная площадка для переговоров вне Минской группы ОБСЕ. Кроме того, CNN Turk сообщает, что Азербайджан после победы в Шуше остановит свое продвижение, после чего начнутся переговоры. Армения, в свою очередь, будет постепенно освобождать семь районов.

Анкара на данный момент официально не комментировала эту информацию. Комментариев российской стороны тоже пока нет.