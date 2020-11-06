Оппозиция требует встречи с Пашиняном

Оппозиционные парламентские фракции вновь требуют встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом говорится в заявлении глав парламентских партий "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения", сообщает Sputnik-Армения.

"Около двух недель назад главы фракций ППА и "Просвещенная Армения" Гагик Царукян и Эдмон Марукян обратились к премьер-министру Николу Пашиняну с предложением провести срочное заседание Совета безопасности, чего не произошло", - говорится в сообщении.

Учитывая то, что военные действия в Карабахе еще продолжаются, они снова обратились к премьеру с требованием провести экстренную встречу с оппозиционными фракциями парламента.