В России новый рекорд заражений коронавирусом

По состоянию на утро 9 ноября в России зарегистрированы 21 798 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это новый рекорд суточного прироста заболеваний. Оперативный штаб по борьбе с вирусом сообщает, что общее число инфицированных в стране достигло 1 796 132 человек.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 256 пациентов, всего с начала распространения вируса в РФ — 30 793 человека.

Выздоровели в общей сложности 1 335 141 человек, в том числе 10 722 пациента выписались из больниц за минувшие сутки.