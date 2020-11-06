Азербайджанское представительство ведущей немецкой марки в сфере сельского хозяйства Claas провело акцию Флага в центре Баку. Акция приурочена ко Дню государственного флага и Дню освобождения города Шуша.

В ходе акции жителям столицы раздавали буклеты с информацией о флаге Азербайджана, сами флаги и нагрудные значки.

Азербайджанское представительство компании Сlaas постоянно руководствуется национальными интересами Азербайджана. Ранее компания перечислила 25 тысяч манатов в Фонд поддержки ВС Азербайджана.

Начиная с 27 сентября компания ежедневно направляет различную помощь азербайджанской армии и жителям прифронтовых сел. Кроме того, с участием немецких экспертов дан старт проектам по подготовке к посевным работам на освобожденных от оккупации землях. Азербайджанское представительство компании Class с чувством большой гордости намерено играть активную роль в создании современного аграрного сектора на освобожденных территориях.

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