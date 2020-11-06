Ильхам Алиев: «Мы будем воевать до конца…»

«Мы будем воевать до конца, пока Армения не возьмет на себя обязательство по выводу войск с оккупированных территорий. Я считаю, что Армения совершает большую ошибку, потому что, если бы они послушали нас с самого начала, война давно бы прекратилась, и мы уже были бы за столом переговоров», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью BBC News.

«Сказанное мной основано на базовых принципах, и в базовых принципах очень четко прописано освобождение территорий вокруг Нагорного Карабаха. Это очень ясный месседж для Армении. К сожалению, Армения не согласилась с основными принципами, разработанными сопредседателями Минской группы и прежним руководством Армении. Эти основные принципы гласят, что на первом этапе они должны освободить 5 оккупированных районов, а на втором этапе они должны освободить 2 района. Однако 4 района из пяти уже освобождены. Если они это сделают, если они открыто заявят о том, когда будут освобождены часть Агдама, Кельбаджар и Лачин, мы остановимся», - сказал президент Азербайджана.