Мехрибан Алиева: Наши сердца всегда будут полны гордости за флаг Азербайджана
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.
«Искренне поздравляю всех наших соотечественников с Днем государственного флага Азербайджанской Республики! Наши сердца всегда будут полны гордости за наш флаг и за нашу Родину! Пусть наш трехцветный флаг навеки развевается над суверенным, могущественным Азербайджаном!» - говорится в публикации первого вице-президента.
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Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə bütün həmvətənlərimizi səmimi-qəlbdən təbrik edirəm! Bizim qəlblərimiz öz bayrağımıza və Vətənimizə görə həmişə qürur hissi ilə dolu olacaq! Qoy bizim üçrəngli bayrağımız suveren, qüdrətli Azərbaycan səmasında əbədi dalğalansın! Искренне поздравляю всех наших соотечественников с Днем государственного флага Азербайджанской Республики! Наши сердца всегда будут полны гордости за наш флаг и за нашу Родину! Пусть наш трехцветный флаг навеки развевается над суверенным, могущественным Азербайджаном!