Посол Азербайджана: «Французы совершают военные преступления на территории Азербайджана» громкое заявление
«Если Франция не в состоянии поддерживать свой международный статус, действовать в качестве объективного посредника и демонстрировать реальный нейтралитет, она должна признать это и со всей искренностью поставить под сомнение свое сопредседательство в Минской группе ОБСЕ», - об этом, как сообщает haqqin.az, заявил посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев в интервью агентству «Анадолу».
Азербайджанский дипломат также отметил, что народ в Азербайджане разгневан присутствием в Нагорном Карабахе наемников из Франции, а также тем, что французские СМИ представляют их героями.
«Вы, наверное, знаете, что с первых дней конфликта заявления французских официальных лиц были, мягко говоря, неверными, а обвинения в использовании так называемых наемников - безосновательными, - указывает Рахман Мустафаев. – Честно говоря, азербайджанское общество было в шоке. Образ Франции в нашем общественном мнении был несовместим с этими ложными и необоснованными обвинениями, выдвинутыми против моей страны. Это потрясение переросло в возмущение и негодование, когда французская пресса без колебаний заговорила об отправке французских наемников армянского и неармянского происхождения в зону боевых действий, даже представив их героями.
По каждому факту участия французских граждан в конфликте с армянской стороны мы отправляем доказательства Генеральному прокурору Франции. Эта работа уже началась. То, что французские граждане таким образом совершают военные преступления на наших оккупированных территориях, недопустимо, и наивно полагать, что это не будет иметь последствий в наших отношениях с Францией».
Посол также прокомментировал кампанию по признанию сепаратистского режима на оккупированных территориях Азербайджана, которая ведется сейчас во французском парламенте.
«Это еще раз показывает, что официальная риторика о «французском нейтралитете» не соответствует реальным действиям французской дипломатии. Депутаты правящей коалиции LREM и MODEM активно участвуют в сборе подписей в пользу этой резолюции и фактически ведут враждебную Азербайджану деятельность, которая противоречит международным и двусторонним обязательствам Франции.
Более того, такое же отношение и в прессе - трусость с оттенком лицемерия. Французские депутаты формально избегают встреч с азербайджанской стороной - будь то дипломаты или депутаты нашего парламента. Я вижу в этом также нежелание услышать правду, что доказывает слабость их позиции.
Мы всегда подчеркивали нашу приверженность формату Минской группы ОБСЕ и хотели, чтобы Франция играла важную роль в мирном процессе. Но принцип миссии посредника предусматривает, что нельзя одновременно заявлять о своем нейтралитете и поддерживать одну из сторон конфликта.
Понятно, что Франция не беспристрастна в этом конфликте. Она действует вместе с Арменией, поддерживая ее как на национальном уровне, так и на международной арене. Следовательно, если Франция не в состоянии поддерживать свой международный статус, действовать как объективный посредник и демонстрировать реальный нейтралитет, она должна признать это и со всей искренностью поставить под сомнение свое сопредседательство в Минской группе. Это не повлияет на текущий уровень наших отношений, но эти отношения станут более честными и правдивыми».