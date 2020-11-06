Натик Гусейнзаде, отдел информации 13:26

«Если Франция не в состоянии поддерживать свой международный статус, действовать в качестве объективного посредника и демонстрировать реальный нейтралитет, она должна признать это и со всей искренностью поставить под сомнение свое сопредседательство в Минской группе ОБСЕ», - об этом, как сообщает haqqin.az, заявил посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев в интервью агентству «Анадолу».

Азербайджанский дипломат также отметил, что народ в Азербайджане разгневан присутствием в Нагорном Карабахе наемников из Франции, а также тем, что французские СМИ представляют их героями. «Вы, наверное, знаете, что с первых дней конфликта заявления французских официальных лиц были, мягко говоря, неверными, а обвинения в использовании так называемых наемников - безосновательными, - указывает Рахман Мустафаев. – Честно говоря, азербайджанское общество было в шоке. Образ Франции в нашем общественном мнении был несовместим с этими ложными и необоснованными обвинениями, выдвинутыми против моей страны. Это потрясение переросло в возмущение и негодование, когда французская пресса без колебаний заговорила об отправке французских наемников армянского и неармянского происхождения в зону боевых действий, даже представив их героями. По каждому факту участия французских граждан в конфликте с армянской стороны мы отправляем доказательства Генеральному прокурору Франции. Эта работа уже началась. То, что французские граждане таким образом совершают военные преступления на наших оккупированных территориях, недопустимо, и наивно полагать, что это не будет иметь последствий в наших отношениях с Францией».