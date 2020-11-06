Чемпион Европы возвращается на фронт после ранения

Чемпион Европы по вольной борьбе, чемпион мира среди военнослужащих, победитель «Золотого Гран-при» Галиб Алиев в скором времени вернется на фронт после полученного им ранения.

Галиб, неоднократно побеждавший армян на ковре, отправился на войну добровольцем. В ходе боев за освобождение оккупированных территорий Азербайджана борец, ныне работающий тренером в Гянджинской детско-юношеской спортивной школе, получил ранение. Он успешно перенес операцию и в скором времени вернется на фронт.

Сообщается, что поддержку Галибу Алиеву оказали директор школы Рамиль Гасымов и личный тренер чемпиона Эльчин Зейналов.

Стоит отметить, что Алиев далеко не единственный представитель спортивной общественности, который отправился в зону боевых действий. Сегодня на различных позициях свой долг Родине отдают такие известные спортсмены, как Тофик Мусаев и Бахтияр Аббасов, президент футбольного клуба «Габала» Фариз Наджафов, вице-президент Федерации борьбы Азербайджана, офицер Государственной погранслужбы Фирдовси Умудов и другие.