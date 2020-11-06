Ильхам Алиев парирует прокурорские вопросы Би-Би-Си: «Вам нравится только обвинять и нападать!»

Вопросы журналиста в последнем интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева телерадиокомпании Би-Би-Си оставляют впечатление ангажированной и некоей «прокурорско-обвинительной» позиции британского журналиста. Журналист, нарушая этику и принципы телерадиокомпании, не скрывает своей открытой проармянской позиции. Впрочем, азербайджанский лидер своими хлесткими и выверенными ответами не оставил шансов нанятому сторонниками проармянской позиции корреспонденту британской компании.

- Будут ли у них (имеются в виду армяне Нагорного Карабаха – haqqin.az) все права человека, о которых люди в Азербайджане слышат, но не имеют? Будут ли у них полностью свободные СМИ? Будет ли у них оппозиция, которой позволено поднять голос? Будет ли у них здесь то, чего нет у людей в Азербайджане?

- Вы считаете, что у людей нет этих прав? Почему вы думаете, что в Азербайджане у людей нет свободных СМИ и оппозиции?

- Потому что об этом мне предоставили информацию из независимых источников.

- Из каких независимых источников?

- Из многих независимых источников.

- Скажите мне – каких?

- Конечно же, я не смогу назвать их имена.

- Если вы не можете сказать их имена, то это означает, что вы придумываете историю.

- Вы говорите, что медиа не находятся под контролем государства?

- Нет, абсолютно нет.

- Есть активные оппозиционные СМИ?

- Конечно.

- Где я могу это увидеть?

- Вы можете увидеть это в интернете. Вы это можете увидеть везде.

- В газетах нет.

- Почему? Вы можете это увидеть в газетах. Я могу у вас спросить, кого вы здесь называете оппозицией?

- Здесь разрешена оппозиция?

- Конечно, разрешена.

- НПО подвергаются преследованиям, журналисты подвергаются преследованиям.

- Нет, никогда.

- Критики в тюрьмах.

- Нет, никогда.

- И всё это неправда?

- Это полностью фейки. Полностью. У нас есть свободные медиа. У нас есть свободный интернет. Сейчас, в связи с военным положением, у нас некоторые ограничения, но раньше никаких ограничений не было. Более 80 процентов населения Азербайджана являются пользователями интернета. Вы можете себе представить ограничение медиа в стране, где имеется свободный интернет, отсутствует цензура и 80 процентов населения являются пользователями интернета? У нас миллионы людей сидят в Фейсбуке. Как вы можете утверждать, что у нас нет свободных СМИ? Это снова предвзятый подход. Это попытки сформировать мнение об Азербайджане у западной аудитории. У нас есть оппозиция, у нас есть НПО. У нас имеется свободная политическая деятельность. У нас есть свобода СМИ, свобода слова. Но если вы поднимаете эту тему, могу ли я вам тоже задать один вопрос? Как вы оцениваете то, что происходит с господином Ассанжем? Это ли проявление свободы медиа в вашей стране?

- Мы здесь не для того, чтобы обсуждать мою страну.

- Нет, давайте обсудим. Давайте обсудим.

- Нет, президент Алиев.

- Вместо того, чтобы обвинять меня в заявлениях армян о том, что здесь нет свободной прессы, давайте поговорим об Ассанже. Простите, сколько лет он провел в посольстве Эквадора? И за что? Где он сейчас? Вы взяли в заложники человека за его журналистскую деятельность, физически и морально убили его. Это сделали вы, а не мы. Сейчас он в тюрьме. Когда вы занимаетесь такими делами, у вас нет морального права говорить о свободной прессе.

- Вернемся к конфликту…

- Да, будет лучше, если вернетесь к конфликту, потому что это не нравится вам. Вам нравится только обвинять и нападать. Но посмотрите в зеркало. Я неоднократно говорил - перед тем как приезжать сюда и читать нам лекции, посмотрите в зеркало. Вы своим вопросом обвиняете меня. Это не вопрос, это обвинение. Вы говорите, как прокурор. Почему? Если вы настолько демократичные и объективные, то почему держите Ассанжа в тюрьме? Почему? Вы держите его в тюрьме за его журналистскую деятельность.

- Я не держу его в тюрьме, президент Алиев.

- Это не нравится вам.

- Это не вопрос - нравится или нет.

- Вы не привыкли к этому.

- Это не тема нашего интервью.

- Потому, что вы привыкли только нападать.

- Это не тема нашего интервью.

- Это не тема интервью, но вы поднимаете ее.

- Это вы поднимаете этот вопрос.

- Нет, вы поднимаете.