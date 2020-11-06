Иранские азербайджанцы отпраздновали освобождение Шуши
Проживающие в Иране этнические азербайджанцы отпраздновали освобождение от армянской оккупации города Шуша - одного из важнейших городов Нагорного Карабаха.
Как сообщает Anadolu, празднования прошли на северо-западе ИРИ, где компактно проживают азербайджанцы - в городах Урмия, Миандоаб и Маку (провинция Западный Азербайджан), городах Тебриз и Меренд (провинция Восточный Азербайджан) и городе Мешкин Шахр (провинция Ардебиль).
Жители городов запускали фейерверки, скандировали лозунги: «Да здравствует Азербайджан!», «Карабах - это Азербайджан!».