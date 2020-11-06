Журналист спросил Ильхама Алиева: «Сколько раз вам звонит Эрдоган?»

- Президент Ильхам Алиев, с вашего разрешения я задам один или два коротких вопроса. Очень сильный союзник Азербайджана Турция оказала вам большую поддержку. Как часто вы говорите с президентом Эрдоганом?

- Очень часто. Особенно сейчас, несколько раз в неделю.

- А каждый день?

- Нет, не каждый день. Но если есть необходимость, может быть и несколько раз в день. Мы братья, друзья. Как вы и сказали, большая поддержка, вы правы. Однако я хочу уточнить, что это – политическая и моральная поддержка. И ничего другого.

- Есть ли турецкие летчики, которые управляют используемыми здесь дронами?

- Нет.

- Так они используются вашими силами?

- Да, всё используется нашими силами. И не только дроны турецкого производства, но и израильские дроны, российское военное оборудование. В отличие от Армении, получившей это бесплатно, всё это и другое военное оборудование производства других стран нами оплачено и используется нами.

- Вы ждете того дня, когда сможете попросить о прямом военном участии Турции? Мы видели, что Армения уже обратилась к России и спросила, что она готова сделать. Как вы думаете, настанет ли день, когда вы попросите Турцию принять более активное участие?

- Я не хочу заглядывать далеко вперед. Это будет зависеть от ситуации на поле боя. Это будет зависеть от поведения Армении и поведения других стран. Потому что я много раз говорил, что мы против интернационализации конфликта. Мы попросили все страны, соседние и несоседние, держаться подальше от этого конфликта. Мы воюем на международно признанных наших землях. Это наша позиция. Думаю, то, что происходит сейчас, будет продолжаться, поэтому не возникнет необходимости в каком-либо военном вмешательстве Турции. Однако много лет назад мы подписали с Турцией документ о военной поддержке в случае агрессии. Таким образом, у нас с Турцией в той или иной степени тот же формат и та же правовая база, что и у Армении с Россией. Если Азербайджан столкнется с агрессией и почувствует необходимость военной поддержки Турции, то мы рассмотрим этот вариант.