Кремль: Путин и Эрдоган обсуждали Карабах

Президенты РФ и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали тему Нагорного Карабаха. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя сообщение о предложении Турции создать рабочую группу по Карабаху, передает РИА Новости.

"В субботу мы сообщали о темах, которые затрагивались в ходе телефонного разговора президентов Путина и Эрдогана. Мне добавить к этому сообщению нечего. Тема Карабаха действительно затрагивалась", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как российская сторона относится к предложению о создании рабочей группы по Карабаху.