Ильхам Алиев заявил, что с Пашиняном нет возможности для мира

« Нагорный Карабах – составная часть Азербайджана. Он останется частью Азербайджана так же, как и любой другой район. Это опять же будет зависеть от того, как поведет себя правительство Армении. Еще не очень поздно, чтобы они вели себя согласно логике. Еще не очень поздно, чтобы они смогли добиться большего за столом переговоров. Потому что после взятия под контроль других сел и городов говорить будет не о чем». Об этом в интервью телеканалу BBC News заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев .

«Таким образом, они теряют время. Если они поступят, руководствуясь логикой, то мы можем поработать над некоторыми формами самоуправления. Мы не против этого. Но они не должны нарушать территориальную целостность Азербайджана. Они должны опираться на наилучший опыт, которым обладают такие европейские страны, как Италия, Швеция и Финляндия.

Затем, конечно же, в регионе наступит мир. Если быть искренними, с этим премьер-министром Армении не думаю, что существует какая-либо возможность для мира. В Армении должно смениться правительство, должны прийти (к власти – haqqin.az) логичные люди, не связанные с кровопролитием и военными преступлениями, и затем, я думаю, что совместными шагами мы сможем создать новый формат сотрудничества, который существовал между Азербайджаном, Грузией и Арменией в период Советского Союза. У нас были дружественные отношения. Мы жили вместе.

Если другая сторона не желает компромисса, то я не могу предложить его. Знаете, за это время премьер-министр Армении также несколько раз давал интервью иностранным журналистам. На российском телевидении есть одна передача. Они задали один и тот же вопрос и мне, и ему. Когда меня спросили о компромиссе, то я сказал то же самое, что и вам. Когда у него три раза спросили о компромиссе, он сказал – право на самоопределение для проживающих в Нагорном Карабахе армян. Но это не компромисс. На какой компромисс готовы пойти они? Кстати, сегодня возможностей для компромисса у них становится меньше. Потому что мы возвращаем эти территории силой. Наш компромисс все еще на столе переговоров. Но если мы вернем все территории, то нет стопроцентной гарантии, что это останется на столе. Тогда о чем мы будем говорить? Таким образом, в настоящее время самое лучшее для премьер-министра Армении, лично для него – послушать меня и открыто сказать, что «мы освобождаем Агдам, Кяльбаджар и Лачин», мы остановимся, будет прекращение огня, если они вновь не нарушат его, то мы вернемся к указанным вами вопросам: статус, автономия, культурная автономия, община и др. Мы можем быть справедливыми. Я всегда говорю своему народу правду. Сегодня ситуация изменилась. Поэтому то, что я предлагал им год назад, два года назад, может быть недействительным. Но говорить об этом рано.

Сейчас моя надежда основывается на наших успехах на поле боя. Моя надежда не основывается на конструктивной позиции Армении. Мы увидели на поле боя, в Физули, Джебраиле, что они не планируют освобождать территории. Они лгали нам. Они лгали сопредседателям Минской группы. Потому что они вложили в эти укрепления столько средств, что никогда не освободили бы эти места. Поэтому взятие Физули под контроль заняло у нас много времени. Затем, когда мы начали двигаться к государственной границе с Арменией вдоль реки Араз, в нескольких селах произошли ожесточенные столкновения. Прорыв этой обороны отнял у нас несколько дней», - сказал президент.