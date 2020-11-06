Али Керимли: «Опираясь на свой народ, Ильхам Алиев пошёл до конца!»

Лидер оппозиционной Партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли поздравил президента Ильхама Алиева с освобождением Шуши.

В своем обращении лидер оппозиции отметил, что в течение последнего месяца на Ильхама Алиева оказывалось большое давление со стороны международных сил, чтобы остановить это победоносное шествие Азербайджанской армии.

«По-другому они не могли остановить нашу армию. Поэтому с различных сторон было сильное давление», - сказал Али Керимли.

Али Керимли добавил, что очень рад, что Ильхам Алиев, опираясь на свой народ, пошел до конца, и Азербайджанская армия водрузила флаг страны в Шуше.

«Это большая победа. По случаю этой победы я поздравляю Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева», - сказал Али Керимли.