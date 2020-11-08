Глава ВОЗ бьет тревогу из-за коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о выходе пандемии коронавируса за рамки «обычной чрезвычайной ситуации». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации», — сказал руководитель ВОЗ.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом плохо отражается на борьбе с другими болезнями, например, желтой лихорадкой в Габоне и корью в Мексике.