Коронавирус бушует в Иране: 458 новых жертв
В Иране суточный прирост смертности из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-19) составил 458. Общее число летальных исходов возросло до 38 749.
Представитель Минздрава ИРИ Сима Садат Лари сообщила, что за истекшие сутки число подтвержденных случаев заражения COVID-19 увеличилось на 10 463 – до 692 949 человек.
Состояние 5 561 больного оценивается как тяжелое. До сегодняшнего дня от опасной инфекции в Иране вылечился 525 641 человек.
Все иранские провинции (31) находятся в «красной» или «рискованной» зонах.