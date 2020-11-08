Армяне бегут из Карабаха вместе с оружием

Полиция Армении обнаружила новую партию контрабандного оружия из Нагорного Карабаха, сообщает «Спутник Армения».

Очередной случай был зарегистрирован в Варденисском районе. В автомобиле лиц, возвращавшихся из Карабаха, были обнаружены гранаты с запалами, автоматные патроны и винтовка с заводским номером. Обнаруженное оружие и боеприпасы конфискованы, мероприятия продолжаются.

Отметим, за прошедшие несколько недель полиция Армении раскрыла еще несколько случаев контрабанды оружия.