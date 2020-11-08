Армянская сводка: инициативно проигрываем Карабах сплошной каламбурян
Вчера днем представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисяна (оперативные позывные «Луженый рупор», «Армянский Мюнхгаузен», «Мамой клянусь!») призвал аудиторию Общественного канала ТВ Армении не верить «…лживым заявлениям Азербайджана о взятии Шуши» и набраться терпения, клятвенно пообещав, что «…завтра ситуация в Шуше должна окончательно проясниться».
И вот это пресловутое «завтра» наступило. И что оно принесло застывшим в ожидании армянским телезрителям? Какие радостные новости приготовили для них представители Министерства обороны Армении?
Возможно, над Шушой вновь развеваются армянские флаги?
А может быть, бесстрашные воины Артсаха уже перешли в контрнаступление и атакуют предместья Зангилана?
Или армянская first lady Анна Пашинян позирует в камуфляже на фоне мечети Гевхар Аги?..
Как известно, уроженцы бывшего Советского Союза чуть-ли не на генетическом уровне наделены способностью читать между строк. Чтобы проверить, сохранились ли эти навыки, попробуем восстановить реальную картину происходящего на карабахском фронте, основываясь только на заявлениях представителей Республики Армения, сделанных сегодня утром.
Итак…
«Подразделения Армии обороны Карабаха, - пишет в своем Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, - решают поставленные перед ними задачи, лишая противника инициативности. Бои близ Шуши продолжаются…»
К слову: вчера «армянский Мюнхгаузен» публично заявлял, что бои идут «… в Шуше», сегодня Степанян пишет, что бои происходят «…близ Шуши», то есть, за её пределами.
А может, все-таки, хватит вешать лапшу на доверчивые уши ваших соотечественников? У Шушан Степан еще не иссяк военный словарный запас? Слова-то какие придумали – лишили противника инициативности!
Далее.
Назначивший сам себя «президентом» лидер самопровозглашенного Артсаха Араик Арутюнян все в том же Facebook сообщает сегодня о своем посещении ополченцев на линии обороны Степанакерта, которые «…отбрасывают назад вражеские бандитские группы, нападающие на столицу со стороны Шуши».
К слову: уничижительно называя авангард армии Азербайджана «вражескими бандитскими группами», Арутюнян одновременно пробалтывает важную тактическую информацию. И в самом деле, о каких «боях за Шушу» может идти речь, если азербайджанские спецназовцы уже ведут бои на подступах к Степанакерту?
И, наконец, последнее сообщение, уже непосредственно от «армянского Мюнхгаузена».
«Сегодня утром сбит еще один азербайджанский БПЛА, - рапортует в своем Facebook представитель Министерства обороны Армении и заканчивает свой пост поистине шекспировским обращением. – Просто доверяйте армии. Доверяйте и ждите…»
Тот самый уникальный случай, когда «армянский Мюнхгаузен» не врет.
Ждите.
Ждите нас в Ханкенди!