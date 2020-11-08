Вчера днем представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисяна (оперативные позывные «Луженый рупор», «Армянский Мюнхгаузен», «Мамой клянусь!») призвал аудиторию Общественного канала ТВ Армении не верить «…лживым заявлениям Азербайджана о взятии Шуши» и набраться терпения, клятвенно пообещав, что «…завтра ситуация в Шуше должна окончательно проясниться».

И вот это пресловутое «завтра» наступило. И что оно принесло застывшим в ожидании армянским телезрителям? Какие радостные новости приготовили для них представители Министерства обороны Армении?

Возможно, над Шушой вновь развеваются армянские флаги?

А может быть, бесстрашные воины Артсаха уже перешли в контрнаступление и атакуют предместья Зангилана?

Или армянская first lady Анна Пашинян позирует в камуфляже на фоне мечети Гевхар Аги?..

Как известно, уроженцы бывшего Советского Союза чуть-ли не на генетическом уровне наделены способностью читать между строк. Чтобы проверить, сохранились ли эти навыки, попробуем восстановить реальную картину происходящего на карабахском фронте, основываясь только на заявлениях представителей Республики Армения, сделанных сегодня утром.

Итак…