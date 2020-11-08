Эрдоган процитировал Расулзаде и заявил: «Должен быть очищен весь Карабах!»

«Турция не могла и не будет молчать на фоне оккупации азербайджанских земель». Как сообщает «Анадолу», об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на XII конференции послов Турции.

Турецкий лидер привлек внимание к провалу усилий стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, потому что посредники даже не пытались решить проблему.

«С освобождением Шуши от оккупации наши радость и надежды многократно возросли. Флаг борьбы не опустится вплоть до освобождения от оккупации всего Карабаха, включая возвращение Кельбаджара и Лачина истинным владельцам этих земель», - сказал турецкий лидер.

Президент Турции прокомментировал знаменитое изречение одного из основоположников Азербайджанской Демократической Республики Мамед Эмина Расулзаде: «Однажды вознесшийся флаг уже никогда не опустится».