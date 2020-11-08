Азербайджанские войска на окраине Степанакерта (Ханкенди)! заявление сепаратистов
Пресс-секретарь лидера карабахских сепаратистов Араика Арутюняна Ваграм Погосян признал потерю армянскими силами контроля над Шушой, отметив, что угроза уже нависла над Ханкенди (Степанакертом).
«Череда неудач все еще преследует нас. Город Шуша полностью вне нашего контроля. Азербайджанские войска находятся на окраине Степанакерта. Существованию нашей столицы угрожает опасность», - написал Погосян на своей странице в соцсети Facebook.