В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 635 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 1 663 человек). В то же время 503 пациента (859 человек - накануне) выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров 9 ноября.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 12 пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 66 046 случаев заражения коронавирусом, Из них 49 411 человек вылечились, 852 пациента скончались.

Лечение 15 783 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 1 447 585 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 6 355 - за минувшие сутки.