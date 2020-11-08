Подразделения МЧС приступили к службе на освобожденных территориях Фото
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджанской Республики приступило к созданию соответствующих структур министерства на освобожденных от оккупации территориях страны.
Как сообщает сайт МЧС, в городе Физули начала функционировать часть Государственной пожарной охраны Физулинского района Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Кроме того, служба местной структуры ГСПО МЧС организована и в поселке Гадрут Ходжавендского района.
Оба подразделения оснащены соответствующей техникой и оборудованием для качественного несения службы.