Впервые оперативники Генерального штаба ВС Азербайджана разработали и осуществили уникальную спецоперацию по одновременному применению турецкого ударного беспилотника Bayraktar и израильского барражирующего боеприпаса Harop, сообщает haqqin.az.

Согласно информации, впервые за всю историю применения беспилотных летательных аппаратов в боевых действиях в мире ударный БПЛА и барражирующий боеприпас в тандеме установили местоположение, а затем уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2КМ».

Отметим, что данная операция был осуществлена в ходе успешного наступления ВС Азербайджана в Мартуни (Ходжавендском районе), в результате которого был освобожден ряд населенных пунктов, о которых сообщил сегодня Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев.