Стрелков: «Армянские солдаты бежали из Шуши»

«Судя по внешнему виду большинства зданий - никаких уличных боев в центре Шуши в помине не было, только местами окна выбиты. Ни следов пуль и осколков на стенах, ни воронок. Видимо, "ожесточенные атаки" происходили исключительно под каской у Пегова», - написал в своем телеграмм-канале лидер «Союза добровольцев Донбасса» Игорь Стрелков, сообщает haqqin.az.

«Приходится констатировать феерический провал в действиях армянского командования - ключевой во всех отношениях, самой природой предназначенный для успешной обороны город пал под ударами легкой пехоты за считанные дни. И (предположение вполне допустимое), судя по всему, армянские силы просто бежали из города, когда обозначился его охват с севера азербайджанскими войсками», - написал Игорь Стрелков.

Он заявил, что армянский фронт окончательно «посыпался».

«Такими темпами два-три дня (если не раньше) - и падет Мартуни, а там и Степанакерт... если армяне не умудрятся сдать его раньше, что вполне возможно», - считает Игорь Стрелков.