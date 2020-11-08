Армяне потеряли еще один ЗРК «ОСА» Новое видео
9 ноября точным огнем наших подразделений был уничтожен зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «ОСА» противника на Ходжавендском направлении фронта, сообщает Минобороны.
9 ноября точным огнем наших подразделений был уничтожен зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «ОСА» противника на Ходжавендском направлении фронта, сообщает Минобороны.
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