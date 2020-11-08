17 политических партий в Армении в совместном заявлении потребовали отставки правительства и премьера Никола Пашиняна. Причины такого требования связаны с боевыми действиями в Карабахе и неспособностью, как они считают, власти справиться с существующими вызовами, сообщает «Спутник-Армения».

С целью избежать безвозвратных потерь политические силы требуют самовольного и мирного ухода Пашиняна и его правительства, срочного формирования власти из сил, способных внести перелом.