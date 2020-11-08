Перепалка между Даниеляном и Погосяном из-за Шуши

«Некоторые сеют панику, чтобы оправдать свои предыдущие ошибки. Они (азербайджанцы - ред.) не могут атаковать Степанакерт из Шуши, так как Шуша под контролем наших войск», - написал на своей странице в Facebook бывший «премьер-министр НКР» Анушаван Даниелян, сообщают армянские СМИ.

«Я не знаю откуда вы пишите, но мы ни разу не видели вас в Карабахе за все это время. Чтобы давать советы и делать выводы, приезжайте в Степанакерт, мы отвезем вас к Шуше, чтобы вы могли оттуда давать более смелые советы. Это просто позор!», - заявил В.Погосян.

Напомним, что ранее сегодня Ваграм Погосян признал потерю армянскими силами контроля над Шушой, отметив, что угроза уже нависла над Ханкенди (Степанакертом).

«Череда неудач все еще преследует нас. Город Шуша полностью вне нашего контроля. Азербайджанские войска находятся на окраине Степанакерта. Наша столица под угрозой».