«Член Национального Собрания Армении из фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян, также являющаяся членом армянской делегации в ПАСЕ, призвала к совершению террористического акта, военного преступления против Азербайджана, путем нанесения удара по Мингячевирскому водохранилищу. Политик с таким менталитетом должен быть лишен мандата ПАСЕ. Мы это осуждаем». Об этом в своем Твиттере написал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Отметим, что Наира Зограбян разместила пост в социальной сети Фейсбук, в котором говорится следующее: «Мой Шуши. Ударьте по Мингечаурскому водохранилищу. Их не волнует международное право».