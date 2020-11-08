После контрнаступления вооруженных сил Азербайджана в результате блестящей спецоперации по освобождению города Шуша, передовые воинские подразделения продолжили свой победоносный марш. За сутки после освобождения Шуши Азербайджан взял под свой контроль 72 населенных пункта и 8 стратегических высот. Важно заметить, что некоторые села находятся вдоль направления Ханкенди и оккупированного Лачинского района.

Блестящий успех Азербайджанской армии внес смуту в ряды сепаратистов и вызвал глубокую обеспокоенность в политических кругах Армении. Посыпались взаимные обвинения, разгорелись споры вокруг пропагандистской кампании, панические и пораженческие настроения в армянском обществе усугубились новыми военно-политическими успехами Азербайджана. При этом во время боевых операций Генштаб Азербайджана применяет самые прогрессивные технологические наработки, примером чему может стать уникальное синхронное применение турецких и израильских БПЛА.

В эти минуты армянская армия продолжает отступать в Ходжавендском и Агдамском направлении, и безоговорочное поражение Армении на фронтах боевых действий – дело считанных дней.

Пресс-секретарь лидера сепаратистов Ваграм Погосян заявил, что столица Карабаха – Степанакерт (Ханкенди) находится под угрозой, поскольку Азербайджанская армия подошла вплотную к окрестностям города. Армянские солдаты спасают жизнь паническим бегством.

А тем временем известный российский военный эксперт генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов считает предрешенным успех военной кампании Азербайджана в Карабахе. "Для Азербайджана сейчас важнее взять под свой контроль Лачинский коридор и нанести урон вооруженным силам Армении", - отметил генерал-полковник в интервью «Интерфаксу».

Военный успех, которого добилась армия Азербайджана, ставит под сомнение необходимость дальнейшего существования Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, полагает эксперт.

"Это было весьма аморфное образование, и оно ничего не предприняло. Минская группа просто устранилась, поскольку не знает, с кем вести урегулирование. И желания большего в Минской группе ни у кого нет, включая Россию", - сказал Ивашов.

"Карабах - непризнанная республика, все умыли руки. Минская группа не брала в рассмотрение вопрос об агрессивном участии Турции в карабахском конфликте. С Турцией никто не хочет связываться - ни Россия, ни западные страны - эти не хотят портить отношения в рамках НАТО", - заявил он.