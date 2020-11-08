Арцрун схватился за сердце

У представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна были перепады артериального давления, сейчас он чувствует себя хорошо. Об этом в беседе с Арменпресс сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«У него были перепады артериального давления, сейчас он проходит обследование, самочувствие хорошее», - сказала Степанян.

Отметим, что представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян отсутствовал сегодня на ежедневном брифинге и в армянском сегменте соцсетей распространилась информация о том, что он перенес инфаркт.