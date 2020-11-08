МИД России: «Россия не вмешается в карабахскую войну»

Россия планирует более активно участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, но вмешиваться в него не собирается. Об этом заявила спикер МИД России Мария Захарова в эфире «Эхо Москвы».

Захарова подчеркнула, что, по мнению России, силового решения конфликта в Карабахе не существует — здесь ее позиция отличается от турецкой. Отмечается, что Москва намеревается использовать все имеющиеся в ее распоряжении возможности для урегулирования конфликта.